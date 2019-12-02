Зеленский оценил роль Путина в урегулировании конфликта на Донбассе

Через неделю лидеры стран встретятся на саммите "нормандской четверки".

Владимир Зеленский назвал переговоры с Владимиром Путиным реальным шансом урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

По словам главы Украины, без диалога с президентом РФ ситуация в ДНР и ЛНР будет стоят на месте. Политик заверил соотечественников, что "никакой измены" на встрече украинскому народу не будет. Зеленский подчеркнул, что только дипломатия является единственным способом завершить войну.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров "нормандской четверки". На ней будут присутствовать лидеры России, Германии, Франции и Украины.

Ранее мы писали о том, что Путин подписал закон о предустановке российского софта.

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