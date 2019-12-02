Путин подписал закон о предустановке российского софта

Президент России Владимир путин подписал закон, запрещающий продажу электронных устройств без российского программного обеспечения. Об этом стало известно 2 декабря.
Согласно новым правилам производители электроники должны предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств. Закон коснется смартфонов, компьютеров и телевизоров. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Авторы проекта считают, что нововведение поможет защитить права потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний.
Ранее мы писали мнение петербуржцев о сносе гаражей в Приморском районе.
Видео: YouTube/ Aperture
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