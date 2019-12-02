Путин подписал закон о предустановке российского софта

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир путин подписал закон, запрещающий продажу электронных устройств без российского программного обеспечения. Об этом стало известно 2 декабря.

Согласно новым правилам производители электроники должны предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств. Закон коснется смартфонов, компьютеров и телевизоров. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Авторы проекта считают, что нововведение поможет защитить права потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний.

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Видео: YouTube/ Aperture