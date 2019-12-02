"Многих увезли на скорой": мнение петербуржцев о сносе гаражей в Приморском районе

Горожане называют соответствующие действия ККИ "беспределом".

В настоящее время Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга сносит гаражи в Приморском районе. Ликвидации кооператива вызвала возмущения в обществе гаражно-строительного кооператива "Петроградец-4". Один владельцев гаража прокомментировал Piter.TV эту ситуацию.

Отмечается, что уведомления не были направлены каждому собственнику. Как оказалось, ККИ вывесил предупреждение о сносе гаражей еще неделю назад. За это время горожане успели подать иски суд и написать заявление в прокуратуру.

"Все органы были проинформированы, что это незаконный снос. Без суда и следствия! Опять же уведомления, которые наклеили на каждом гараже неделю назад, по их же словам (ККИ) несет чисто информационное значение. То есть это не призыв к действию", —заявил Сергей, местный житель.

В настоящее время петербуржцы под покровом ночи забирают своё имущество из сломанных гаражей. По словам Сергея, ККИ успел вскрыть за несколько часов около 150 гаражей. Отмечается, что среди протестующих за снос есть люди с инвалидностью. На месте конфликта местных жителей и ККИ дежурила карета скорой помощи. По итогу несколько человек увезли на машине реанимации в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что во время протестов против сноса гаражей в Приморском районе горожанин кинул в сугроб гранату. Piter.TV выяснил, что в руках у протестующего петербуржца было "оружие" для страйкбола. Отмечается, что реального вреда мужчина не мог принести. Предполагается, что задержанный до сих пор находится в участке, так как после задержания "не выходил на связь".

Напомним, правительство Петербурга планирует снести все 900 гаражей в Старой деревне. На их месте планируют построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Власти города на Неве заявили, что владельцы гаражей незаконно занимают территорию. Отмечается, что договор на землю со Всероссийским обществом автомобилистов Петербурга недавно расторгли.

Ранее мы сообщали о том, что житель Мурино, убивший 51-летнюю женщину ради красивой шубы, показал, как сделал это.

Фото, видео: Piter.TV