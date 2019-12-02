  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:04
50
nastya960
Код вставки плеера

Житель Мурино, убивший 51-летнюю женщину ради красивой шубы, показал, как сделал это

0 0

Он избил женщину до смерти прямо в подъезде ёё дома.

Следственный отдел по городу Всеволожск продолжает расследование убийства, которое произошло в Мурино. Видео следственного эксперимента опубликовали на официальном YouTube-канале Следкома.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний местный житель, которому предъявлено соответствующее обвинение. По предварительной информации, вечером 28 ноября обвиняемый напал на 51-летнюю женщину. Мужчина бил руками и куском асфальта женщину по голове и телу, пока она не умерла. После этого злоумышленник снял с жертвы шубу, другие личные вещи и ушёл. Суд заключил обвиняемого под стражу.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее из магазина на набережной Смоленки украли 67 шуб стоимостью 5 миллионов рублей.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации

Теги: мурино, убийство, шуба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии