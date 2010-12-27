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В Ленобласти мужчина до смерти избил женщину из-за шубы
Сегодня, 10:46
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EvaRaskol

В Ленобласти мужчина до смерти избил женщину из-за шубы

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Подозреваемый уже задержан.

В городе Мурино Ленинградской области мужчина избил женщину ради ее шубы, рассказал портал 78.ru.

Преступник следил за своей жертвой еще в метро, а затем направился до ее дома на Менделеевском бульваре. Там мужчина зашел вместе с потерпевшей в лифт и напал на лестничной клетке возле дверей ее квартиры.

Злоумышленник избивал женщину на протяжении 20-ти минут. От этого 51-летняя юристконсультант скончалась. После убийства преступник похитил ее шубу и скрылся.

Подозреваемого в убийстве задержали на станции метро "Девяткино". Подробности произошедшего уточняются.

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Фото: Pixabay 

Теги: избиение, мурино, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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