В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

Поиски продолжались более двух недель.

В Петербурге прекратили поиски останков Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов.

Иных фрагментов тела обнаружено не было, передало "ТАСС" со ссылкой на источник.

На протяжении нескольких недель водолазы занимались поиском останков Анастасии Ещенко. Туловище убитой было найдено на дне Екатерингофки.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором историк сбрасывает в Мойку предполагаемые останки своей возлюбленной.

Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в убийстве. По решению суда его задержали до 8 января 2020, сейчас он находится в СИЗО "Кресты".

Видео: Piter.TV