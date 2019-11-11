Водолазы нашли туловище убитой доцентом СПбГУ аспирантки. Останки лежали на дне Екатерингофки

Туловище Анастасии Ещенко обнаружили неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице.

Водолазы нашли туловище убитой доцентом СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко. Останки аспирантки подняли со дна реки Екатерингофки.

Туловище Анастасии Ещенко обнаружили неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице.

Напоним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки.

Сегодня суд изберет подозреваемому в убийстве своей выпускницы Олегу Соколову меру пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что возле здания суда, где рассмотрят дело доцента СПбГУ Соколова, выстроилась огромная очередь.

Видео:Piter.TV