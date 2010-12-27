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Стало известно, у какого петербуржца в рюкзаке лежали женские руки
Сегодня, 13:42
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arteliseev

Стало известно, у какого петербуржца в рюкзаке лежали женские руки

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Сегодня утром с обморожением и уликами его обнаружили в Мойке.

Как стало известно Piter.TV,  задержанный в субботу, 9 ноября, мужчина с женскими конечностями и травматическим пистолетом оказался преподавателем СПБГУ Олег Соколовым.

Сейчас он находится в Мариинской больнице. Он получил сильное переохлаждение. Делом занимаются сотрудники СК по Петербургу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

Издание 47news сообщило, что во время обысков в его квартире была обнаружена отрезанная голова женщины и пила.

Известно, что 63-летний Олег Соколов является кандидатом исторических наук и членом научного совета Российского военно-исторического общества. За время своей научной деятельности он написал много работ по военной истории Европы, а также является частым приглашенным экспертом, разбирающимся в эпохе Наполеона.

В мае 2018 года стало известно, что Соколов угрожал изуродовать студентку СПБГУ. О заявлении  жертвы сообщил "Московский Комсомолец".

Фото: vk.com/against_tartuffe

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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