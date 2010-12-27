Стало известно, у какого петербуржца в рюкзаке лежали женские руки

Сегодня утром с обморожением и уликами его обнаружили в Мойке.

Как стало известно Piter.TV, задержанный в субботу, 9 ноября, мужчина с женскими конечностями и травматическим пистолетом оказался преподавателем СПБГУ Олег Соколовым.

Сейчас он находится в Мариинской больнице. Он получил сильное переохлаждение. Делом занимаются сотрудники СК по Петербургу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

Издание 47news сообщило, что во время обысков в его квартире была обнаружена отрезанная голова женщины и пила.

Известно, что 63-летний Олег Соколов является кандидатом исторических наук и членом научного совета Российского военно-исторического общества. За время своей научной деятельности он написал много работ по военной истории Европы, а также является частым приглашенным экспертом, разбирающимся в эпохе Наполеона.

В мае 2018 года стало известно, что Соколов угрожал изуродовать студентку СПБГУ. О заявлении жертвы сообщил "Московский Комсомолец".

Фото: vk.com/against_tartuffe