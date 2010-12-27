В Петербурге мужчина пытался утопить пакет с отрубленными конечностями и чуть не утонул сам

Следственный комитет СПБ возбудил уголовное дело.

Утром 9 ноября на набережной реки Мойка в Петербурге из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. Как оказалось позже, он попытался избавится от "груза" - отрубленных женских рук. СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по подозрении в убийстве.

По предварительной информации, он попытался утопить компрометирующие улики, но пакет, в котором находились конечности, оказался слишком легким, из-за чего ему пришлось самому прыгнуть в воду. Его успели достать, прежде чем он утонул и отправили в больницу с переохлаждением. В ходе осмотра у него в рюкзаке нашли отчлененные конечности и травматический пистолет.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется расследование уголовного дела.

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Фото: Piter.TV