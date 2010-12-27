В Волосовском районе Ленобласти мужчина с ножом напал на охранника магазина

Он нанес ему пять ударов ножом, прежде чем его скрутили.

В поселке Сумино Волосовского района Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который несколько раз ударил ножом охранника супермаркета. Об этом пришествие 8 ноября сообщила пресс-служба Следкома Ленинградской области.

Инцидент произошел 5 ноября в одном из магазинов Сумино. Мужчина начал выяснять отношения прямо в торговом зале, из-за чего сотрудникам пришлось вызвать охрану. Когда они попытались вывести агрессора из зала, он набросился на одного из них и несколько раз ударил ножом. Охраннику удалось отбиться и вскоре ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Дебошира задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти были пойманы серийные домушники.

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