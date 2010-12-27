В Ленобласти полиция поймала двух серийных грабителей

Ранее они неоднократно были судимы за кражи.

По сообщению от ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое безработных граждан, подозреваемых в ограблении частного дома в Луге, совершенном 25 октября.

В ходе выяснения всех обстоятельств, полиция установила, что, начиная с июля, они совершали кражи еще в семи домах Лужского района. Обычно они проникали в квартиры путем отжатия стеклопакетов. Общий ущерб составил почти 800 тысяч рублей.

Сейчас пойманные грабители находятся под стражей. По всем делам возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Часть награбленного имущества была изъята полицией.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге похитили сына топ-менеджера "Газпрома".

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