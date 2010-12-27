В Петербурге похитили сына топ-менеджера "Газпрома"

Мать предполагает, что в преступлении может быть замешан отец ребенка.

В Петербурге вечером 7 ноября похитили ребенка топ-менеджера "Газпрома". Преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения. Полиция проследила путь незнакомца с несовершеннолетним мальчиком до особняка на севере города. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру"

Заявление о похищении сына из детского сада в Приморском районе подала 36-летняя эстонка. Ребенка увели около 14 часов дня из учреждения "Мармелад" по Коннолахтинскому проспекту. Отцом мальчика является обеспеченный петербуржец Олег Жуков. Он работает заместителем генерального директора по экономике и финансам в компании-"дочке" газового монополиста - "Газпром флоте". Около четырех лет назад пара рассталась. Суд постановил, что общий сын должен остаться с родительницей. По предварительным сведениям, ребенок сейчас может находиться с отцом. Как пишет 47news, управленец подтвердил, что знает о местонахождении несовершеннолетнего Марка.

Известно, что неизвестный увез мальчика в дом по Новой улице поселка "Северный Версаль", около Ольгино. К зданию прибыли приставы и полиция. Последних внутрь помещения не запустили. Мальчика приставы не нашли. Однако там обнаружились записи о няне, водителе, гувернере и детская комната.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в организации заказного убийства петербурженки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

