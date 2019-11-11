Возле здания суда, где рассмотрят дело доцента СПбГУ Соколова, выстроилась огромная очередь

Дело об убийстве и расчленении студентки вызвало широкий общественный резонанс.

Днем 11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве студентки Анастасии Ещенко. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. Возле здания суда собралась огромная очередь. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

В ночь на 9 ноября 63-летний преподаватель СПбГУ попал на записи камер наружного наблюдения. На видео можно увидеть, как он подходит к реке Мойке и сбрасывает в нее пакеты с частями тела убитой девушки.

Убийство произошло в четверг, 7 ноября. Доцент застрелил жертву из мелкокалиберного ружья. Предположительно, конфликт возник из-за неприязненного отношения убитой Анастасии Ещенко к дочерям подозреваемого. 8 ноября Соколов принимал у себя гостей, в этот момент в квартире находился труп убитой.

На допросе преподаватель СПбГУ признался в содеянном. Он рассказал, что хотел избавиться от останков при помощи пилы. В ночь на 9 ноября Соколов сбросил в реку ноги убитой, а следом хотел выкинуть руки. Однако из-за потери координации, вызванной алкогольным опьянением, сам упал в воду.

Видео: Piter.TV