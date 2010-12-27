Выяснилось, кто стал жертвой преподавателя СПбГУ Соколова

Ей оказалась бывшая студентка и нынешняя коллега доцента.

По предварительной информации, найденные в реке Мойка останки, которые пытался утопить Олег Соколов, принадлежали выпускнице СПБГУ 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Уроженка Краснодарского края, выпускница Петербургского университета, вместе с доцентом кафедры изучала работы, посвященные эпохе Наполеона Бонапарта. Последние три года они вместе работали над научными публикациями, такими как "Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг." или "Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена". Жертва доцента подрабатывала репетитором. Также есть информация, что их связывали романтические отношения.

Отрезаную голову девушки нашли 9 ноября в квартире Олега Соколова на Мойке во время обысков после того, как самого доцента выловили из реки.

Фото: facebook.com / Анастасия Ещенко