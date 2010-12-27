Стали известны причины, по которым преподаватель СПбГУ Соколов жестоко убил девушку

Убийство произошло во время домашней ссоры.

Как стало известно изданию 47news, Олег Соколов жестоко убил Анастасию Ещенко в четверг, 7 ноября. Убийство было совершено из мелкокалиберного ружья в квартире ученого на Мойке, 82. Также стало известно, что они сожительствовали.

Преступление произошло во время домашней ссоры, предположительно возникшей из-за неприязненного отношения ныне убитой к дочерям Соколова. Также было известно, что накануне, 8 ноября, он принимал у себя гостей. Труп женщины все это время находился в квартире.

Во время допроса Соколов признался в совершении убийства и рассказал, что для избавления от останков он специально купил пилу. Ночью 9 ноября он сбросил в реку сначала ноги девушки, а потом планировал отправить следом руки. Из-за потери координации, вызванной алкогольным опьянением, он сам упал в воду.

Фото: spbu.ru