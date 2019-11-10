Видео: преподаватель СПбГУ выкинул в воду предполагаемые улики убийства

Мужчине пришлось ждать, пока с улицы уйдут все очевидцы.

В распоряжении Piter.TV появилось видео, на котором ночью 9 ноября преподаватель СПбГУ Олег Соколов выкидывает в Мойку пакеты в которых могли находиться части тела убитой им выпускницы вуза.

На кадрах видно, как мужчине пришлось выждать некоторое время перед тем, как уйдут все свидетели.

Напомним, что накануне Соколова выловили из реки Мойка с отсеченными конечностями его бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. Преподаватель СПБГУ убил ее из мелкокалиберного ружья в ходе домашней ссоры 7 ноября, в четверг. Тело он решил распилить и сбросить в Мойку, но из-за алкогольного опьянения упал в нее сам. Сейчас студенты Петербургского университета собирают петицию против руководства СПбГУ.

На допросе в следственных органах Соколов признался, что убил девушку.

Видео: Piter.TV