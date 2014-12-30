Горсуд Петербурга отложил рассмотрение апелляции по делу историка Олега Соколова

Рассмотрение апелляции на приговор Соколова отложили до 27 сентября.

Городской суд Петербурга отложил рассмотрение апелляции по делу историка Олега Соколова, который был осужден за убийство Анастасии Ещенко, до 27 сентября.

На заседании, которое состоялось 23 сентября, Соколов потребовал пересмотреть свое дело, а также изменить приговор. Адвокат историка Сергей Лукьянов заявил, что Соколов совершил преступление в состоянии аффекта. Об этом заявил и сами историк.

В момент гибели Анастасии я вообще не понимал, что происходит. Я потерял полностью над собой контроль. Я виноват, я признаю вину, но все совершил в состоянии аффекта. Олег Соколов, историк

Лукьянов считает, что длительный конфликт с Евгением Понасенковым напрямую связан с преступлением. По его словам, из-за конфликта Соколов находился в состоянии эмоциального напряжения, после чего сорвался.

Напомним, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ходе бытового конфликта в ночь с 8 на 9 ноября 2019-го года. Отношения пары длились около 5 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил в возлюбленную, после чего девушка скончалась. Затем Соколов расчленил тело убитой, часть он успел выкинуть в набережную реки Мойки. Когда преступник пытался избавиться от останков, то упал в воду и позвал на помощь. Когда Соколова донесли в карету скорой помощи, у него в рюкзаке обнаружили женские руки. Октябрьский районный суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга