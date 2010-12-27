Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки

Авторы петиции требуют провести проверку бездействия ректората.

В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.На момент публикации новости петицию подписало более 300 человек.

Авторы петиции заявляют, что Соколов уже не в-первый раз был замечен за неадекватным поведением. Был упомянут случай, когда еще в 29 ноября 2008 году студентка СПБГУ подала подала заявление в 43-й отдел полиции Петроградского района, в котором заявила, что доцент жестко избил ее у себя дома.

"Соколов О. В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О. В. Ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги", - сообщили в тексте петиции.

Далее бывшая студентка рассказала, что Соколов угрожал убить ее, а труп закопать на ближайшей стройке.

Также авторы петиции упомянули случай избиения студентов после лекции доцента в 2018 году.

"2 марта 2018 г. общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О.В., сам доцент потребовал от людей крепкого телосложения, присутствующих в аудитории "дать в глаз" слушателю, что задал неудобный вопрос о возможном плагиате работ Евгения Понасенкова" - сообщили подробности в тексте обращения.

Напомним, что об этом же случае рассказал Евгений Понасенков, комментируя вчерашний инцидент.

В своем обращении авторы петиции требуют принять все соответствующие меры по отстранению от должностей ректора университета Николая Кропачева, директора института итсории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности СПБГУ Елену Шарыгину и первого проректора СПБГУ Елену Чернову.

"Эти лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заявили в тексте петиции

Напомним, что Доцент Соколов был выловлен из реки Мойка накануне, 9 ноября с обморожением. У него в рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки. Как позже выяснилось, они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью.

Фото: скриншот change.org