Историк Понасенков прокомментировал убийство девушки, совершенное Олегом Соколовым

Он заявил, что доцент Соколов уже избивал своих студентов.

Ситуацию с жесткоим убийством девушки прокомментировал давний оппонент Олега Соколова в научных вопросах, историк Евгений Понасенков. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Понасенков отметил, что 63-летний доцент Соколов уже давно был замечен в неадекватном поведении на своих лекциях. Также он сообщил, что "как-то два студента к нему после лекции обратились с вопросом, за что были избиты двумя его подручными из реконструкции".

По словам Евгения, об этом инциденте сообщили в СМИ, но с преподавательского поста его не уволили, хоть комиссия по этике СПбГУ и осудила его поведение. Также он сообщил об инциденте, произошедшем год назад, когда Соколов избил студентку у себя дома.

В пресс-службе университета заявили, что шокированы этим известием и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей девушки.

Ранее Piter.TV сообщал, что преподаватель СПБГУ Олег Соколов был выловлен из реки Мойка сегодня утром, 9 ноября. В рюкзаке у него нашли женские конечности, а во время обысков дома также нашли голову жертвы. Ей оказалась его бывшая студентка Анастасия Ещенко.

Фото: ponasenkov.net