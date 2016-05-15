Преподаватель СПбГУ Соколов планировал совершить самоубийство после содеянного

Олег Соколов, задержанный сегодня, собирался надеть на себя костюм Наполеона перед смертью.

Как сообщило издание 47news, Андрей Соколов хотел свести счеты с жизнью в костюме Наполеона после того, как избавился от останков своей бывшей сожительницы Анастасии Ещенко.

Доцент сообщил следствию, что после совершения жестокого убийства девушки он планировал облачиться в мундир известного французского полководца и императора Наполеона Бонапарта и наложить на себя руки у стен Петропавловской крепости. Также он добавил, что у него находилась бы предсмертная записка с подробным разъяснением всех мотиов самоубийства, а дома бы осталось завещание.

Ранее мы сообщали, что свои мотивы он раскрыл во время следствия.

Фото: vk.com/id467607581

Видео: Piter.TV