Певица в слезах обратилась с просьбой оградить ее ребенка от этой информации.

Певица Анна Седокова выступила с обращением после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Она опубликовала видео в соцсети.

Седокова в слезах обратилась с просьбой оградить ее ребенка от информации о смерти Тиммы. Сегодня, 17 декабря, стало известно, что бывший баскетболист "Зенита" и "Химок" был найден мертвым в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой. Спортсмен был женат на Седоковой, в этом году пара развелась.

Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Я вас очень прошу. Анна Седокова, певица

Ранее мы сообщали, что умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин.

Видео: Instagram* / ANNA SEDOKOVA

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