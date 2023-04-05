Певица Анна Седокова выступила с обращением после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Она опубликовала видео в соцсети.
Седокова в слезах обратилась с просьбой оградить ее ребенка от информации о смерти Тиммы. Сегодня, 17 декабря, стало известно, что бывший баскетболист "Зенита" и "Химок" был найден мертвым в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой. Спортсмен был женат на Седоковой, в этом году пара развелась.
Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Я вас очень прошу.
Анна Седокова, певица
Ранее мы сообщали, что умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин.
Видео: Instagram* / ANNA SEDOKOVA
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