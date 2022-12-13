В Петербурге задержанный попытался покончить с собой в отделении полиции

Пострадавшему оперативно оказали медпомощь.

В Петербурге 44-летний мужчина попытался наложить на себя руки. Инцидент произошел в отделении полиции на улице Доблести.

По информации Piter.tv, задержанный напугал правоохранителей в четверг вечером, 23 марта. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь. Сейчас пациент находится в больнице.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: двое детей попали под машину гендиректора крупной компании на Лермонтовском проспекте.

Фото: Piter.tv