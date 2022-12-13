Двое детей попали под машину гендиректора крупной компании на Лермонтовском проспекте

Сейчас автомобилист находится в изоляторе.

В пятницу, 24 марта, водитель иномарки совершил наезд на мальчика и девочку, которые перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.

По информации Piter.tv, за рулем машины находился директор крупной петербургской компании. На него завели уголовное дело. Сейчас автомобилист находится в изоляторе.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и сотрясение мозга. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что школьники находились на улице без взрослых. Подробности ДТП уточняются.

Ранее на Piter.tv: ночью на проспекте Непокорённых произошел пожар в заброшенном здании.

Фото: на Парашютной неадекват напал на мужчину в зоне паркинга.