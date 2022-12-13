На Парашютной неадекват напал на мужчину в зоне паркинга

Злоумышленник сначала избил горожанина, а затем выстрелил в него.

Накануне, 24 марта, безработный рецидивист избил горожанина. Инцидент произошел в зоне паркинга на Парашютной.

По информации Piter.tv, злоумышленник накинулся с кулаками на прохожего. Сначала дебошир несколько раз ударил мужчину ногами по голове, а затем выстрелил в его сторону.

Свидетелем случившегося стал заведующий отдела ФГБУ "Центр им. Алмазова". Он обратился в полицию. Стражи порядка по "горячим следам" поймали хулигана. Его задержали на аллее Котельникова. У злоумышленника изъяли гильзу и и травматический пистолет.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. На драчуна завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv