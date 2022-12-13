Из жилого дома на Заневском проспекте из-за пожара эвакуировали 10 человек

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 24 марта, на Заневском проспекте в доме № 30 произошел пожар. Из здания эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21:29. В однокомнатной квартире вспыхнула постель. Пламя охватило один "квадрат".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Информация о пострадавших уточняется.

В 21:45 пожар потушили. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте во время пожара пострадал один человек.

Фото: Piter.tv