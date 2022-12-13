  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из жилого дома на Заневском проспекте из-за пожара эвакуировали 10 человек
Сегодня, 22:45
69
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из жилого дома на Заневском проспекте из-за пожара эвакуировали 10 человек

0 0

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 24 марта, на Заневском проспекте в доме № 30 произошел пожар. Из здания эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в  21:29. В однокомнатной квартире вспыхнула постель. Пламя охватило один "квадрат".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Информация о пострадавших уточняется.

В 21:45 пожар потушили.  Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте во время пожара пострадал один человек.

Фото:  Piter.tv

Теги: горела однушка, мчс, пожар на заневском проспекте, эвакуировали 10 человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии