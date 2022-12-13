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На Дачном проспекте горело постельное белье в квартире
Сегодня, 18:40
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На Дачном проспекте горело постельное белье в квартире

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Во время пожара пострадал один человек.

В Кировском районе сегодня, 24 марта, горела спальня в трехкомнатной квартире. Пожар произошел на Дачном проспекте в доме № 16, корпус 5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:58. Выяснилось, что в комнате вспыхнуло постельное белье. Огонь охватил площадь один квадратный метр.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 16:23 пожар был  ликвидирован. 

В результате случившегося пострадал один человек.

Ранее на Piter.tv: в Пулково задержали девушку, которая привезла из Турции конфеты с кокаином.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горела трехкомнатная квартира, дачный проспект, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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tygrazan moswyn
Сегодня 19:18

Парни, надеюсь и вам настигнет такое же счастье, как и меня. Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кaпель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- https://s9.ro/statya

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