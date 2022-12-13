На Дачном проспекте горело постельное белье в квартире

В Кировском районе сегодня, 24 марта, горела спальня в трехкомнатной квартире. Пожар произошел на Дачном проспекте в доме № 16, корпус 5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:58. Выяснилось, что в комнате вспыхнуло постельное белье. Огонь охватил площадь один квадратный метр.
С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 16:23 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося пострадал один человек.
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Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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