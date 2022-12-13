В Пулково задержали девушку, которая привезла из Турции конфеты с кокаином

Злоумышленница попалась правоохранителям во время прохождения таможни.

В Пулково задержали женщину, которая привезла из Стамбула конфеты с наркотиками. На нарушительницу закона могут завести уголовное дело.

По информации 78.ru, злоумышленница попалась правоохранителям во время прохождения таможни. У нее нашли три полиэтиленовых пакета со сладостями, начинкой которых стал кокаин.

Пасажирке рейса Стамбул – Петербург грозит до семи лет тюрьмы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге организовали доследственную проверку после избиения 14-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv