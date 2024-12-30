В отеле на Лермонтовском проспекте обнаружили тело молодой девушки

Погибшая являлась постоялицей.

В отеле в Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп 21-летней девушки. Предварительно, она скончалась от отравления, пишет Neva.Today.

Информация об обнаружении тела в одном из номеров "Азимута" поступила в полицию 11 марта. Погибшая являлась постоялицей.

Труп направили в морг для экспертизы, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Ленобласти нашли скелет и тело. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Фото: Piter.TV