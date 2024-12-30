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В отеле на Лермонтовском проспекте обнаружили тело молодой девушки
Сегодня, 15:58
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В отеле на Лермонтовском проспекте обнаружили тело молодой девушки

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Погибшая являлась постоялицей.

В отеле в Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп 21-летней девушки. Предварительно, она скончалась от отравления, пишет Neva.Today. 

Информация об обнаружении тела в одном из номеров "Азимута" поступила в полицию 11 марта. Погибшая являлась постоялицей. 

Труп направили в морг для экспертизы, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Ленобласти нашли скелет и тело. Их личности в настоящее время устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лермонтовский проспект, труп в отеле
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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