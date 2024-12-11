На Лермонтовском проспекте утвердили обновлённый облик жилого комплекса

Для гармоничного вписания в городской ландшафт фасады здания оформят с использованием материалов нейтральных оттенков.

В январе Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал откорректированный архитектурно-градостроительный облик многоквартирного жилого дома с встроенными помещениями и подземной автостоянкой. Новый комплекс будет расположен по адресу: Лермонтовский проспект, 54, в Адмиралтейском районе.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект разработан архитектурным бюро ООО "МГП" по заказу компании ООО "Специализированный застройщик "Альмандин". Архитекторы предусмотрели многоступенчатую структуру корпусов, при которой высотность зданий плавно уменьшается по мере приближения к историческим Измайловским провиантским магазинам.

Для гармоничного вписания в городской ландшафт фасады здания оформят с использованием материалов нейтральных оттенков. Это решение позволит сохранить фоновой характер постройки, не отвлекая внимание от архитектурного облика близлежащих исторических сооружений.

В Приморском районе появится новое здание для досуга и торговли.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре