В Приморском районе появится новое здание для досуга и торговли

В многофункциональном пространстве планируется открыть студию йоги, танцевальный зал, изостудию, а также торговые площади для магазинов.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) в январе утвердил архитектурно-градостроительный облик здания культурно-досугового и торгового назначения, которое будет построено на Красногвардейском переулке в Приморском районе. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурным бюро ООО "ЦДС-АРХ" по заказу компании ООО "Городская перспектива". Новое здание станет логичным продолжением жилого комплекса, расположенного поблизости. Архитекторы постарались сохранить визуальную гармонию, использовав в отделке фасадов те же цветовые решения и фактуры, что и в окружающей застройке.

В многофункциональном пространстве планируется открыть студию йоги, танцевальный зал, изостудию, а также торговые площади для магазинов. Ожидается, что новый объект станет удобным местом для отдыха и шопинга как для жителей района, так и для гостей Приморского района.

Также в Кронштадте появится гостиница с фасадом в морской стилистике.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре