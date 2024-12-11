В Кронштадте появится гостиница с фасадом в морской стилистике

Здание разместится в юго-западной части города, в живописной зоне на побережье Финского залива.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) утвердил архитектурно-градостроительный облик нового гостиничного комплекса, который будет построен в Кронштадте на улице Зосимова, участок 47 п.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект разработан архитектурным бюро ООО "СЛОИ АРКИТЕКТС РУС" по заказу компании ООО "Застройщик Алькор — Гранд-отель". Здание разместится в юго-западной части города, в живописной зоне на побережье Финского залива.

Концепция гостиницы вдохновлена морской тематикой, что отражается в архитектурных решениях. По задумке авторов, фасад здания оформлен волнистыми линиями, символизирующими движение и текучесть воды. Контуры отеля повторяют форму мыса, на котором он расположен, а выступающие элементы этажей создают эффект волн, направляя внимание к акватории залива и открывая панорамные виды на юг.

Ожидается, что уникальный архитектурный облик гармонично впишется в прибрежный ландшафт, став новым акцентом в городской среде Кронштадта.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре