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В ДТП на Лермонтовском проспекте перевернулась машина Kia

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Водитель госпитализирован в медицинское учреждение города.

На Лермонтовском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Авария случилась днем 12 мая. Водитель иномарки Kia Sportage не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение города, в настоящее время информации о его состоянии нет. 

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что 22-летняя девушка насмерть разбилась на квадроцикле в Кингисеппском районе Ленобласти. Водительница потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Правоохранители организовали проверку обстоятельств произошедшего.

Видео: Telegram / Конкретно.ру 

Теги: дтп, лермонтовский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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