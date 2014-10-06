В ДТП на Лермонтовском проспекте перевернулась машина Kia

Водитель госпитализирован в медицинское учреждение города.

На Лермонтовском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Авария случилась днем 12 мая. Водитель иномарки Kia Sportage не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение города, в настоящее время информации о его состоянии нет.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что 22-летняя девушка насмерть разбилась на квадроцикле в Кингисеппском районе Ленобласти. Водительница потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Правоохранители организовали проверку обстоятельств произошедшего.

Видео: Telegram / Конкретно.ру