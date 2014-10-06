В ДТП на Лермонтовском проспекте перевернулась машина Kia

На Лермонтовском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Авария случилась днем 12 мая. Водитель иномарки Kia Sportage не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение города, в настоящее время информации о его состоянии нет.
Все детали и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что 22-летняя девушка насмерть разбилась на квадроцикле в Кингисеппском районе Ленобласти. Водительница потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Правоохранители организовали проверку обстоятельств произошедшего.
Видео: Telegram / Конкретно.ру
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все