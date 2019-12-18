Девушка насмерть разбилась на квадроцикле в Кингисеппском районе

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировала о гибели девушки в результате ДТП на территории Кингисеппского района. Инцидент произошёл днём 10 мая на лесном участке дороги неподалёку от автотрассы Лужицы–Первое Мая.

По предварительным данным, 22-летняя девушка, находившаяся за рулём квадроцикла, потеряла контроль над машиной и столкнулась с препятствием. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавшая погибла непосредственно на месте аварии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой. По предварительным данным, 85-летний водитель ВАЗа при перестроении столкнулся с грузовым Mercedes под управлением 39-летней женщины, после чего выехал на встречную полосу. В результате цепной реакции ВАЗ врезался в отбойник, затем в Geely 23-летней девушки, которую отбросило на Skoda. Автомобиль Geely после удара загорелся. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Фото: Piter.TV