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Лазурный автобус столкнулся с "легковушкой" на Лермонтовском проспекте
Сегодня, 14:36
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Лазурный автобус столкнулся с "легковушкой" на Лермонтовском проспекте

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В ГУ МВД России по региону заявили о том, что пострадавших нет.

На углу Рижского и Лермонтовского проспектов в Петербурге произошло ДТП с общественным транспортом. Об этом пишет "Фонтанка" 25 февраля. 

Столкнулись рейсовый автобус №290 и легковой автомобиль. По словам очевидцев, стоявшие в салоне пассажиры упали. В ГУ МВД России по региону заявили о том, что пострадавших нет. 

Также на участке в момент аварии, примерно в 10:00, образовалась пробка. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дтп с автобусом, лермонтовский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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