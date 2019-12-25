Лазурный автобус столкнулся с "легковушкой" на Лермонтовском проспекте

В ГУ МВД России по региону заявили о том, что пострадавших нет.

На углу Рижского и Лермонтовского проспектов в Петербурге произошло ДТП с общественным транспортом. Об этом пишет "Фонтанка" 25 февраля.

Столкнулись рейсовый автобус №290 и легковой автомобиль. По словам очевидцев, стоявшие в салоне пассажиры упали. В ГУ МВД России по региону заявили о том, что пострадавших нет.

Также на участке в момент аварии, примерно в 10:00, образовалась пробка. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)