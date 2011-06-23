Скелет и труп нашли в двух районах Ленобласти

Полицейские и районные подразделения СК продолжают расследование обоих случаев.

Идут работы по установлению личности двух погибших, чьи тела были найдены в Гатчинском муниципальном округе и Тосненском районе Ленинградской области. Как стало известно 47news от источников в правоохранительных органах, останки одного из тел находились на берегу реки долгое время.

Примерно в три часа дня 11 марта 27-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию Гатчины, сообщив о странной находке неподалеку от садоводческого товарищества "Железнодорожник". Во время прогулки вдоль берега реки Парицы мужчина обнаружил человеческие останки.

На месте происшествия сотрудники полиции и эксперты обнаружили части одежды, брюки, кофту и кеды. Останки направлены на экспертизу, результаты которой помогут установить личность погибшего и причины его смерти.

Поздно вечером 11 марта в полицию Тосно поступила информация о теле мужчины, найденном в заброшенном доме на улице Калинина в поселке Красный Бор. Первоначальные осмотры не выявили признаков насильственной смерти. Предположительный возраст умершего составляет около 60 лет. Точное установление обстоятельств гибели возложено на судебно-медицинских экспертов.

Полицейские и районные подразделения Следственного комитета Ленинградской области продолжают расследование обоих случаев.

Ранее мы сообщили о том, что во дворе ЖК на Народного Ополчения найдено тело студентки колледжа.

Фото: Piter.TV