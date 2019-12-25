Во дворе ЖК на Народного Ополчения найдено тело студентки колледжа

Перед трагическим событием родители вызвали скорую помощь из-за странного поведения девушки, которая проявляла замкнутость и отстраненность.

Тело студентки первого курса было найдено на детской площадке после падения из окна квартиры в присутствии матери. Как пишет 78.ru, трагическое событие произошло вечером 11 марта во дворе жилого комплекса на проспекте Народного Ополчения. Погибшая оказалась 16-летней учащейся Красносельского колледжа.

Перед трагическим событием родители вызвали скорую помощь из-за странного поведения девушки, которая проявляла замкнутость и отстраненность. Медицинский персонал предложил вызвать специализированную психиатрическую помощь, однако семья отказалась. Спустя всего несколько минут после ухода медиков, девушка выпала из окна своей комнаты, находящейся на тринадцатом этаже. В этот момент в помещении находилась её мать.

Семья была полноценной и благополучной, ранее она не числилась на учете в органах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Следователи не нашли записки на месте происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока остается открытым.

Ранее мы сообщили о том, что труп пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе.

Фото: Piter.TV