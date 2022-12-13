Ночью на проспекте Непокорённых произошел пожар в заброшенном здании

Тушить пламя приехали 25 пожарных и пять спецмашин.

Сегодня ночью, 25 марта, в Калининском районе полыхало заброшенное здание. Спасатели тушили дом № 9, корпус 3, на проспекте Непокорённых. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера вечером 24 марта. В трехэтажном здании огонь распространился по площади 45 "квадратов".

Тушить пламя приехали 25 пожарных и пять спецмашин. Они справились к 1:26 ночи.

Сведения о пострадавших не поступали.

Устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург