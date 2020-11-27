Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Лёвкин

Ему было 57 лет.

Экс-солист известной группы "На-На" Владимир Лёвкина скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила жена.

Владимир Лёвкин скончался утром в больнице. По предварительным данным, ещё в 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он смог побороть болезнь, но спустя десятилетие случился рецидив. И вновь экс-солист "На-На" победил болезнь после курса химиотерапии и пересадки костного мозга.

В пятницу Владимир Лёвкин попал в клинику с пневмонией. Накануне его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы, пишут СМИ.

Ранее Piter.TV сообщал, что следком начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова.

Фото: Piter.TV