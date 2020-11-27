  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Лёвкин
Сегодня, 12:15
170
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Лёвкин

0 0

Ему было 57 лет.

Экс-солист известной группы "На-На" Владимир Лёвкина скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила жена.

Владимир Лёвкин скончался утром в больнице. По предварительным данным, ещё в 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он смог побороть болезнь, но спустя десятилетие случился рецидив. И вновь экс-солист "На-На" победил болезнь после курса химиотерапии и пересадки костного мозга.

В пятницу Владимир Лёвкин попал в клинику с пневмонией. Накануне его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы, пишут СМИ.

Ранее Piter.TV сообщал, что следком начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир левкин, группа на-на
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии