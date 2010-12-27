Концерт группы "На-На"

Возрастное ограничение: 6+.

Знаменитый проект Бари Алибасов, основанный 30 лет назад, везет в Петербург грандиозное шоу. Группа "На-На" исполнит для зрителей хорошо известные суперхиты и новые песни. Разножанровая и талантливая музыка будет переплетаться с экспрессивной режиссурой, экстравагантным балетом и необычными костюмами.

Состав: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, Леонид Семидьянов.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42 (метро "Петроградская")

Фото: пресс-служба мероприятия