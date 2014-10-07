Следком начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова

По предварительным данным, причиной смерти артиста стал несчастный.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, причиной смерти артиста стал несчастный случай.

Напомним, что за день до смерти артист балета попросил бывшую жену закрыть его в квартире на Васильевском острове. И всё же попытался покинуть квартиру через балкон, сорвавшись с пятого этажа.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестные избили школьника на детской площадке в Колпино.

Фото: ВКонтакте / пресс-служба Мариинского театра