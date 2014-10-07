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Неизвестные избили школьника на детской площадке в Колпино
Сегодня, 10:59
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Неизвестные избили школьника на детской площадке в Колпино

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Полиция проводит проверку.

Полицейские проводят проверку по инциденту с избиением школьника на Павловской улице в Колпино. В больницу обратился сам мальчик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 16 ноября около полуночи в полицию Колпинского района поступило сообщение из детской больницы. Туда за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа.

В настоящий момент установлено, что школьник был избит неизвестными на детской площадке у своего дома. Полиция проводит проверку обстоятельств  инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд арестовал петербуржца, готовившего поджог электроподстанции на Заневском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение школьника, полиция петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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