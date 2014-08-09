Суд арестовал петербуржца, готовившего поджог электроподстанции на Заневском проспекте

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который готовил диверсию.

Красногвардейский районный суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке к поджогу электроподстанции на Заневском проспекте. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, мужчина сделал видеосъёмку объекта 15 ноября. По версии следствия, он создал условия для последующего совершения преступления — дальнейший поджог электроподстанции на Заневском проспекте, руководствуясь корыстным мотивом, осуществлял подготовку к совершению преступления.

Мужчине вменяют приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Решением суда он будет находиться под арестом до 14 января.

Ранее Piter.TV сообщал, что подозреваемого в подрыве ЛЭП мужчину отправили в СИЗО Петербурга.

Фото: Piter.TV