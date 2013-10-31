Подозреваемого в подрыве ЛЭП мужчину отправили в СИЗО Петербурга

По версии правоохранителей, 19 октября он подорвал опоры ЛЭП в Выборгском районе,а после скрылся.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в подрыве опор ЛЭП на севере города. Диверсия была совершена в октябре этого года.

Заседание состоялось накануне, 3 ноября. Как отметили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, подозреваемого отправили в СИЗО. Пока что — до 19 декабря 2024 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о диверсии на объектах жизнеобеспечения населения. Фигурант уголовного дела, по версии следствия, разместил взрывные устройства на трёх опорах линии электропередачи.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд оштрафовал певицу Глюкозу по статье об употреблении наркотиков.

Видео: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Петербурга"