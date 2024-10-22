Суд оштрафовал певицу Глюкозу по статье об употреблении наркотиков

От медицинского освидетельствования она отказалась.

Мировой судья в московском районе Крюково оштрафовал певицу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, по статье об употреблении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Отмечается, что певица была выявлена сотрудником полиции в состоянии наркотического опьянения в зале аэропорта Шереметьево. Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Ранее мы сообщали, что экс-гендиректора РВК приговорили к четырем годам колонии.

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