Экс-гендиректора РВК приговорили к четырем годам колонии

Александра Повалко признан виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

Таганский районный суд Москвы приговорил к четырем годам в колонии общего режима бывшего генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, признав бизнесмена виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (по части 3 статьи 285 УК РФ). Соответствующее заявление сделали в пресс-службе инстанции. Мужчина был взят под стражу в зале. В время прений сторон государственное обвинение просило назначить подсудимому семь лет лишения свободы. Адвокаты Повалко настаивали на оправдательном приговоре своему клиенту. Сторона защиты теперь намерена обжаловать обвинительный приговор в апелляционной инстанции.

Судья зачла фигуранту в счет назначенного ему наказания время его нахождения под домашним арестом, а также запретом определенных действий. Однако судебная инстанция не стала удовлетворять гражданский иск потерпевшей стороны в лице Росимущества и РВК. По мнению представителя закона, исковые требования могут быть рассмотрены в гражданском порядке судопроизводства. Судья не сняла обеспечительные меры с арестованных активов предпринимателя.

Напомним, что уголовное дело по теме было рассмотрено с третьего раза, так как материалы расследования дважды возвращались в надзорное ведомство на доследование. Санкция вменяемой подсудимому по статьем предусматривает до 10 лет заключения.

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Фото и видео: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции