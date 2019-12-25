Наехавшего на женщину водителя "Газели" заключили под домашний арест

Ранее сообщалось о гибели местной жительницы в ходе ДТП на улице Седова.

В суде Невского района Санкт-Петребурга избрали меру пресечения в отношении водители "Газели", который ранее по халатной неаккуратности наехал на женщину на улице Седова. В ходе ДТП местная жительница погибла, – об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 15-го октября около 15-ти часов дня. Водитель грузового автомобиля следовал по тротуарной зоне задним ходом и задавил идущую в попутном направлении местную жительницу. В тот же день водитель был задержан. Накануне ему предъявили обвинение; фигурант уголовного дела проведет под домашним арестом до 14-го декабря.

Ранее мы сообщали о ДТП, которое случилось минувшей ночью на КАДе и привело к госпитализации обоих его участников.

Фото: Мегаполис