Такси протаранило машину, попавшую в ДТП на КАД

Первое столкновение произошло в 03:40. В третьей полосе дороги столкнулись две попутные машины.

В ночь в четверг, 17 октября, на кольцевой автодороге (КАД) в Шушарах произошло двойное ДТП с участием такси. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Первое столкновение произошло в 03:40. В третьей полосе дороги столкнулись две попутные машины. В результате этого инцидента никто не пострадал. Примерно через 15 минут в одно из автомобилей врезалось такси Exeed. За рулем китайского авто находилась 54-летняя женщина.

В результате второго ДТП пострадали водитель такси и ее 31-летняя пассажирка. Оба участника получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.