Водитель трамвая, устроивший ДТП на Наличной улице, получил условный срок

От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении спустя несколько дней.

Оглашен приговор по делу о ДТП с участием трамвая на Наличной улице в апреле 2024 года. Подробности рассказали в прокуратуре Василеостровского района.

В суде установлено, что днем 12 апреля 2024 года водитель трамвая Б., получив служебное задание на техническую обкатку трамвая, при выезде из депо трамвайного парка № 3 не проверил действие всех видов тормозов. Двигаясь с превышением допустимой скорости, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу возле дома 40, корпус 1 по Наличной улице, Б., обнаружив, что один из способов аварийного торможения не срабатывает, не применил оставшиеся два и наехал на пешехода, переходившего трамвайные пути на разрешающий сигнал светофора.

От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении спустя несколько дней.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Прокуратура в установленный срок оценит законность приговора.

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