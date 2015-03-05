Стала известна причина смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова

Артист балета упал с высоты пятого этажа.

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров мог страдать от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, за день до смерти артист балета попросил бывшую жену закрыть его в квартире на Васильевском острове, чтобы он не мог пойти за запрещёнными веществами. И всё же не выдержал, попытавшись покинуть квартиру через балкон. 39-летний мужчина перелез к соседям, а после вызывал охрану, чтобы его выпустили.

Охрана не стала сообщать о ситуации хозяевам, так как было уже позднее время. Тогда артист попытался вернуться на свой балкон, однако сорвался с высоты пятого этажа и трагически погиб.

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Фото: ВКонтакте / пресс-служба Мариинского театра