Умер 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Трагически погиб премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. О причине смерти 39-летнего артиста не сообщается.
В пресс-службе Мариинки отметили, что это огромная утрата не только для коллектива, но и для всех зрителей театра.
"Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта"
пресс-служба Мариинского театра
О дате прощания будет сообщено дополнительно.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами.
Фото: Piter.TV
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