  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Сегодня, 14:13
48
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Умер 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

0 0

Причина смерти пока неизвестна.

Трагически погиб премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. О причине смерти 39-летнего артиста не сообщается.

В пресс-службе Мариинки отметили, что это огромная утрата не только для коллектива, но и для всех зрителей театра.

"Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта"

пресс-служба Мариинского театра

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир шкляров, мариинский театр, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии