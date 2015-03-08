Умер 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Причина смерти пока неизвестна.

Трагически погиб премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. О причине смерти 39-летнего артиста не сообщается.

В пресс-службе Мариинки отметили, что это огромная утрата не только для коллектива, но и для всех зрителей театра.

"Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта" пресс-служба Мариинского театра

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами.

Фото: Piter.TV